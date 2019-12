Federale toeslag voor groenestroomcertificaten slaat met ruim 20 procent op in 2020

De federale toeslag voor de financiering van groenestroomcertificaten zal in 2020 9,0141 euro per MWh bedragen. Dat meldt de krant L’Echo vandaag op zijn website. In 2019 bedroeg deze toeslag, die de duurzame energie moet ondersteunen, 7,285 euro per MWh. Het gaat dus om een toename op jaarbasis van meer dan 20 procent. Het nieuwe bedrag wordt van kracht op 1 januari 2020.

Een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh (3,5 MWh) ziet zijn factuur zo stijgen met bijna 7 euro per jaar.

Het bedrag van de toeslag, “bedoeld om de reële nettokosten te compenseren die door de netbeheerder (Elia, red.) worden gedragen als gevolg van de verplichting om in 2020 groenestroomcertificaten te kopen en verkopen”, werd vastgesteld bij ministerieel besluit van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) van 15 december op voorstel van sectorregulator CREG.

bron: Belga