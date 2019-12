Drie gewonden bij schietpartij in Besançon

Bij een schietpartij in de Franse stad Besançon zijn woensdagavond drie mensen gewond geraakt. Twee personen zijn er erg aan toe. Dat is vernomen van de politie. De schietpartij deed zich voor rond 19.30 uur in de wijk Planoise, toen gemaskerde mannen het vuur openden op een groep. Twee mannen van 30 en 31 jaar raakten zwaargewond. Een 14-jarige tiener liep lichte verwondingen op.

Volgens de krant L’Est Républicain gebruikten de daders “automatische wapens” en mogelijk zelfs “oorlogswapens”. Ze zouden ook zelf zijn beschoten. Een politiebron bevestigde dat er werd geschoten met wapens van het “genre kalasjnikov”. De politie vond nadien onder een auto nog een granaat terug, aldus de krant.

Het geweld zou drugsgerelateerd zijn. In de wijk waar de feiten plaatsvonden, komt het geregeld tot incidenten, aldus nog de politie.

Bron: Belga