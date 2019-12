Dodelijk ongeval Bree – Slachtoffers worden gerepatrieerd naar Kenia

De twee slachtoffers van het zware ongeval op kerstavond in Bree zullen gerepatrieerd worden naar Kenia. Dat schrijft het Belang Van Limburg, maar het parket van Limburg kon deze informatie nog niet bevestigen.

Volgens de krant is een in Frankrijk wonende broer van Janet Waiteyo (47) donderdag in ons land aangekomen om alles te regelen. Omdat de lichamen na het ongeval werden vrijgegeven, is het parket niet op de hoogte gesteld van wat er met de lichamen zal gebeuren. Dat liet parketwoordvoerster Katja Vandoren weten.

Alvorens de lichamen van Janet Waiteyo en haar dochter Florence Wanjiro (17) gerepatrieerd worden naar Kenia, wordt er vrijdag nog een afscheidsmoment georganiseerd op de school van Florence in Pelt. Daar zullen collega’s, vrienden, klasgenoten en kennissen afscheid kunnen nemen van de omgekomen moeder en dochter. De schooldirectie voorziet ook een leerlingenbegeleider en een psychologe van het CLB voor de aangeslagen medestudenten die hun klasgenoot op kerstavond verloren. Ook na de kerstvakantie zal de school in gepaste opvang voorzien.

bron: Belga