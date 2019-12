Belgen in het buitenland – Koploper Liverpool overklast eerste achtervolger Leicester City

In de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 heeft Liverpool weer een belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van trainer Jürgen Klopp ging donderdag met 0-4 winnen bij Leicester City en heeft in de stand nu al dertien punten voor op de eerste achtervolger. Bovendien heeft Liverpool nog een inhaalmatch te goed.

Bij de rust stond Liverpool 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Roberto Firminho (31e). In de tweede helft dikten James Milner (71e), vanop de penaltystip, opnieuw Firminho (74e) en Trent Alexander-Arnold (78e) de score aan. Divock Origi mocht twintig minuten voor tijd Mohamed Salah komen vervangen. Bij de thuisploeg maakte Youri Tielemans de 90 minuten vol en werd Denis Praet in de 72e minuut naar de kant gehaald.

Vrijdag kan Manchester City de tweede plaats overnemen van Leicester. Kevin De Bruyne en zijn kompanen moeten daarvoor gaan winnen bij Wolverhampton Wanderers.

Christian Kabasele, een hele wedstrijd op het veld, speelde met Watford 1-1 gelijk bij Sheffield United. Het punt brengt Watford weinig op. De club is voorlaatste, op zes punten van een veilige stek.

