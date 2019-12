Arrestaties bij blijvende onrust in Hongkong

Demonstranten in Hongkong hebben vandaag shoppingcentra en restaurants van Chinese eigenaars op stelten gezet. In botsingen met de ordediensten zijn minstens vier betogers gearresteerd. Ook op tweede kerstdag is het in Hongkong onrustig geweest. Op Kerst zelf werden minstens 23 mensen gearresteerd.

De eerste protesten in Hongkong dateren van ongeveer een half jaar geleden en waren het gevolg van onvrede over een wet die meer inmenging door China toeliet. Die wet is ingetrokken, maar intussen is een bredere protestbeweging ontstaan. De manifestanten kanten zich tegen de toenemende invloed van Peking en vragen meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij vorige manifestaties.

bron: Belga