Amazon boekt nieuwe verkooprecords tijdens kerstperiode

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft heeft dit jaar weer records gebroken met zijn verkopen voor de feestdagen. Wereldwijd werden er miljarden artikelen verzonden, waaronder tientallen miljoenen Amazon-apparaten als de draadloze speaker Echo Dot. Daarnaast hebben zich zo’n 5 miljoen nieuwe klanten aangemeld voor streamingdienst Amazon Prime, en het aantal bestellingen dat binnen een dag werd afgeleverd verviervoudigde in vergelijking met een jaar terug. Amazon communiceerde geen omzetcijfers, maar de mededeling die het concern verspreidde is in lijn met eerdere berichten dat de Amerikaanse winkelbranche afgelopen weken online een sterk feestdagenseizoen draaide. Volgens een rapport van betalingsdienstverlener Mastercard zouden de webwinkelverkopen in de Verenigde Staten van begin november tot kerst op jaarbasis met bijna 19 procent zijn toegenomen.

Het bedrijf meldde ook dat er tijdens de feestdagen meer dan ooit werd gecommuniceerd met stemassistent Alexa. Gebruikers vroegen tientallen miljoenen keren aan toestellen met Alexa-software naar recepten, televisieprogramma’s en films, en lieten ook kerstlichtjes aan- en uitzetten of lieten Alexa vertellen wie er aan de deur stond.

Amazon liet ook weten in de aanloop naar de feestdagen 250.000 mensen te hebben aangenomen, met voltijdse of deeltijdse contracten. Wereldwijd werken bij het bedrijf 750.000 mensen.

Beleggers reageerden verheugd op het bericht over de verkooprecords van Amazon. Op de beurs in New York zat het aandeel Amazon vandaag tussentijds meer dan 3 procent in de lift, en het werd zo de sterkste stijger van de S&P 500-index.

