Nieuwe drones moeten illegaal vuurwerk opsporen tijdens eindejaarsperiode

Het droneteam van Politie CARMA heeft drie nieuwe drones aangekocht die tijdens de komende eindejaarsperiode voor het eerst zullen worden ingezet om het illegaal afsteken van vuurwerk op te sporen. De drones zullen rondvliegen boven As, Bree, Bocholt, Genk, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen, Kinrooi en Zutendaal.

In 2011 startte de toenmalige zone GAOZ als eerste Belgische politiezone met een drone-team. “Het inzetten van de drone bleek een grote meerwaarde te bieden aan de operationele werking”, aldus Korpschef Frank Mulleners. “De politiezone is dan ook blijven investeren in het team en volgde de technologische ontwikkelingen op de voet. De dronemarkt is op tien jaar tijd stevig geëvolueerd. Het toestel is in die tijd al enkele keren vervangen en geüpdatet.”

Het afgelopen jaar voerde het droneteam 80 opdrachten uit, meestal in het kader van de openbare-ordehandhaving bij grote evenementen waarbij mensenmassa’s, bewegingsstromen en verkeersstromen in kaart moesten worden gebracht. Nu neemt de Politiezone Carma drie nieuwe toestellen in gebruik, waarbij vooral op het vlak van flexibiliteit, veiligheid en beeldkwaliteit een grote stap vooruit wordt gezet.

De drie nieuwe toestellen zijn van het merk DJI, en kosten samen 30.000 euro. Omwille van de stijging in operationele opdrachten werd gekozen voor drie toestellen met verschillende eigenschappen. Zo kan het meest geschikte toestel ingezet worden, afhankelijk van de specificiteit van de opdracht.

Wie vuurwerk afsteekt, riskeert geldboete

De eerste grote vuurtest voor de toestellen komt er aan in de periode rond Kerst en Nieuwjaar. Dan zal het droneteam enkele controleacties organiseren in het kader van vuurwerk dat buiten de toegestane tijdstippen wordt afgestoken in de acht aangesloten gemeenten. Burgemeester-voorzitter Wim Dries: “De acties zijn vooral gericht op lawaaihinder door bommetjes en klein vuurwerk. Met het inzetten van de drone nemen we een nieuw initiatief in het streven naar minder hinder en meer veiligheid. Wie tegen beter weten in bommetjes gooit of vuurwerk afsteekt, riskeert een geldboete.” Ook de viervoeters mogen daarbij niet vergeten worden. “lk jaar raken dieren gewond of vermist omdat ze schrikken van vuurwerk.”