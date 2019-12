Nieuw tijdelijk busstation De Lijn aan Brussel Noord vanaf 6 januari in gebruik

Het vernieuwde tijdelijke busstation van De Lijn aan het station Brussel-Noord wordt vanaf maandag 6 januari in dienst genomen. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij. Het station vervangt de perrons onder het CCN-gebouw.

Alle vertrekkende bussen van De Lijn stoppen vanaf 6 januari aan hetzelfde perron, ter hoogte van het vroegere perron 9. Het gaat om zowat 25 buslijnen. De toegang tot en vanaf het NMBS-station is het makkelijkst via de roltrappen en de trappen in de inkomhal van het treinstation en via het perron 7 van het busstation, zegt De Lijn.

Het nieuwe perron is iets hoger aangelegd, zodat het makkelijker is om in de bussen te stappen. Er zijn ook vier schuilhuisjes geplaatst en een digitaal informatiebord, waarop reizigers de vertrektijden kunnen raadplegen.

Zeker tot 2021

Het nieuwe busstation blijft er zeker tot de start van de heraanleg van het CCN-gebouw, voorlopig voorzien in de loop van 2021.

Aan de aanleg van het nieuwe busstation gaat heel wat geschiedenis vooraf. Chauffeurs en reizigers klagen al jaren over de perrons onder het CCN-gebouw, die vuil, onveilig en slecht verlicht zouden zijn. De problematiek kwam de afgelopen jaren nog meer in de aandacht door de toestroom van transmigranten in de buurt van Brussel Noord.

De halte werd daarna tijdelijk verplaatst naar het Rogierplein. Na maandenlange onderhandelingen tussen De Lijn, het Brussels Gewest en de lokale besturen kreeg De Lijn afgelopen zomer groen licht voor het nieuwe busstation.