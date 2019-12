Nederlandse winnaar Eurosong hoopt dat dit land het de volgende keer haalt

Hoewel de liedjes en artiesten voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam nog grotendeels onbekend zijn, heeft Duncan Laurence nu al voorkeur voor een bepaald land. Als het aan de Nederlandse winnaar van het songfestival ligt, krijgt ons land in mei de meeste punten.

“Ik hoop eigenlijk dat België wint”, bekende Laurence (25) in een uitzending van het Nederlandse programma ‘Mensen met M’. En dat heeft vooral te maken met het feit dat hij dan met hen zijn ervaringen als songfestivalwinnaar kan delen. “Zodat ik even op de koffie kan en met hen erover kan praten.”

Na de winst kwam er binnen korte tijd enorm veel over hem heen, klinkt het voorts bij Laurence. Dat er weinig artiesten zijn die hetzelfde hebben meegemaakt, vond hij soms lastig. “Het zou leuk zijn om daar met anderen over te praten. Maar gelukkig kan je ook veel halen uit het contact met deelnemende landen. Het is fijn om iemand te kunnen berichten die ik bij het songfestival heb ontmoet.”

Hooverphonic

Onze inzending voor het songfestival in Rotterdam, is de gekende band Hooverphonic. De groep speelde eerder op onder meer Rock Werchter en bestaat sinds 1995. Zangeres Luka Cruysberghs (19) is er sinds 2018 bij en w

as bij de oprichting van de band nog lang niet geboren. Bassist Alex Callier en gitarist Raymond Geerts zijn er vanaf de eerste dag bij.