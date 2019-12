Toon Aerts start in Heusden-Zolder ondanks gebroken ribben

Ondanks vier gebroken ribben start Toon Aerts vandaag in de wereldbekercross van Heusden-Zolder. Dat deelde zijn team Telenet Baloise Lions gisteren mee. “Starten vormt geen extra risico voor de ribblessure”, klinkt het.

Aerts werkte woensdag een testritje af naar en op het parcours van de Azencross in Loenhout (waar vrijdag gereden wordt). Na die test werd in overleg met de medische staf en de ploegleiding beslist om te starten in Heusden-Zolder.

De Belgische kampioen kwam zondag tijdens de wereldbeker in Namen in de slotronde ten val in een afdaling en stootte tegen een paaltje. Hij reed de wedstrijd nog uit, werd tweede en nam de leiding in de Wereldbeker. Maandagochtend werd een niet-verplaatste fractuur van een rib vastgesteld, uit nader onderzoek bleek dinsdag dat er vier ribben gebroken zijn.

bron: Belga