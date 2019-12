Toon Aerts brak vier ribben bij val in Namen

Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) heeft zondag niet één, maar vier gebroken ribben opgelopen bij z’n valpartij in de wereldbeker van Namen. Dat bleek uit bijkomend onderzoek. De renner beslist in de loop van vandaag of hij morgen in Heusden-Zolder kan starten. De Belgische kampioen kwam in Namen in de slotronde ten val in een afdaling en stootte daarbij tegen een paaltje. Hij reed de wedstrijd nog uit, werd tweede en leider in de Wereldbeker, nadat Eli Iserbyt opgaf wegens onderkoeling. Na de wedstrijd liep Aerts meteen langs bij teamdokter Jan Mathieu en kinesist Tim Aerts voor een check-up. Op basis van dit onderzoek werd beslist om maandagochtend foto’s te laten nemen in het AZ Turnhout. Op die foto’s werd een niet-verplaatste fractuur van een rib vastgesteld. Aerts onderging ook dinsdag nog nader onderzoek. Nu blijkt dat er vier ribben gebroken zijn.

Aerts heeft pijn, maar doet er wel alles aan om te starten donderdag. Zo liep hij dinsdagavond langs bij zijn osteopaat. In de loop van vandaag kruipt hij ook nog op zo’n fiets voor een tocht op de weg en zal hij op basis daarvan een beslissing nemen voor deelname in Heusden-Zolder.

bron: Belga