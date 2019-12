Tiental soldaten omgekomen bij nieuwe aanval in noorden van Burkina Faso

Een tiental Burkinese soldaten is in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen bij een aanval op een militair detachement in Hallalé, in het noorden van Burkina Faso. Dat melden bronnen bij de veiligheidsdiensten. De aanval deed zich voor in de provincie Soum. In dezelfde provincie was dinsdagochtend ook al een aanval op een ander militair detachement. Daarbij kwamen 42 mensen om, 35 burgers en zeven soldaten. Volgens een van de bronnen bij de veiligheidsdiensten zijn bij de tegenaanval van de soldaten “verschillende terroristen gedood”.

In Burkina Faso loopt woensdag en donderdag een periode van nationale rouw, na de aanval van dinsdag. Volgens de Burkinese autoriteiten zijn bij die aanval ook 80 terroristen omgebracht. Die aanval is de dodelijkste ooit in het West-Afrikaanse land sinds het begin van de vijandelijkheden tegen jihadistische groeperingen vijf jaar geleden.

Bron: Belga