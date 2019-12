Paus en aartsbisschop van Canterbury wensen vrede in Zuid-Soedan

Paus Franciscus en de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, hebben vandaag de moeilijke vredesgesprekken in Zuid-Soedan aangemoedigd. “In deze periode van Kerstmis en bij het begin van een nieuw jaar, willen we ons aan jullie en aan het hele volk van Zuid-Soedan richten met onze beste wensen van vrede en voorspoed”, aldus de paus en de aartsbisschop in een gezamenlijke boodschap aan de politieke leiders van Zuid-Soedan, gepubliceerd door het Vaticaan. De religieuze leiders deelden mee te bidden voor een “hernieuwd engagement op de weg van verzoening en broederschap”. Op 13 november kondigden de paus en Welby aan dat ze samen naar Zuid-Soedan zouden gaan, als een regering van nationale eenheid toelaat de vrede te verzekeren tegen midden februari 2020. In hun gezamenlijke kerstboodschap halen ze evenwel geen datum aan.

De vredesgesprekken in Zuid-Soedan, die sinds 11 december aan de gang waren, zijn dinsdag opgeschort. Begin januari moeten ze hernemen. De gesprekken gaan over de moeilijke implementatie van het vredesakkoord dat in september 2018 is ondertekend door president Salva Kiir en zijn gewezen vicepresident Riek Machar.

Sinds de ondertekening van dat akkoord in september 2018, zijn de gevechten sterk afgenomen in Zuid-Soedan. Kiir en Machar slagen er wel niet in om enkele cruciale bepalingen in het akkoord te concretiseren. In die context is de vorming van een regering van nationale eenheid, aanvankelijk voorzien voor mei, tweemaal uitgesteld en nu bepaald op eind februari 2020.

In december 2013 brak in Zuid-Soedan een burgeroorlog uit toen president Salva Kiir, een Dinka, zijn voormalige vicepresident Riek Machar, van de etnische groep Nuer, ervan beschuldigde een staatsgreep te plannen. Het conflict maakte meer dan 380.000 dodelijke slachtoffers.

Bron: Belga