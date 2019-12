Oekraïne start strafprocedure na aankomst eerste Russische passagierstrein op de Krim

Het gerecht in Oekraïne heeft na de aankomst van de eerste Russische passagierstrein op het schiereiland Krim een strafprocedure geopend wegens het schenden van de territoriale grenzen. De trein uit Sint-Petersburg reed woensdag via de Krimbrug illegaal over de Oekraïense staatsgrenzen, meldt het parket-generaal in Kiev. Rusland heeft de Krim in 2014 geannexeerd, ondanks internationaal protest. Vele landen beschouwen het schiereiland nog steeds als Oekraïens grondgebied.

De Russische president Vladimir Poetin had maandag de Krimbrug open verklaard voor het treinverkeer. De brug, die het Russische vasteland met de Krim verbindt, is 19 kilometer lang en internationaal erg omstreden. Zowel Oekraïne als de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben zich verzet tegen de bouw ervan.

Oekraïne stopte in 2014 zijn treinverbinding met de Krim. Dat er nu wel treinen vanuit Rusland naar de Krim rijden, noemt Kiev een schending van zijn soevereiniteit en zijn territoriale integriteit.

De trein die in de nacht van dinsdag op woensdag aankwam op de Krim telt 17 wagons en heeft plaats voor 600 passagiers. De trein legde de afstand van 2.471 kilometer tussen Sint-Petersburg en Sebastopol af in 43,5 uur. De passagiers werden feestelijk verwelkomd in de havenstad op de Krim. Er is ook een dagelijkse treinverbinding tussen Moskou en de hoofdstad van de Krim Simferopol, die 2.000 kilometer lang is en ongeveer 33 uur duurt.

De autoweg van de omstreden brug, die 228 miljard roebel kostte of 3,3 miljard euro, opende Poetin al vorig jaar. De bouwwerkzaamheden aan het spoor duurden meer dan vier jaar.

bron: Belga