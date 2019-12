Nieuwe schermutselingen tussen betogers en politie in Hongkong

In Hongkong is het ook op Kerstmis opnieuw op verschillende plaatsen onrustig. In een winkelcentrum in de wijk Sha Tin gebruikten politieagenten in burger de matrak tegen betogers. Aan Langham Place is zeker één persoon opgepakt. Eerder op de dag was de politie al mensen aan het tegenhouden en fouilleren die uit een winkelcentrum nabij Langham kwamen, terwijl omstanders slogans tegen de politie riepen. Het lijkt erop dat het ook vandaag onrustig blijft. Ook gisteren waren er tot laat confrontaties tussen betogers en politie. De oproerpolitie probeerde betogers uiteen te drijven in winkelcentra in zeker drie wijken van de stadstaat. De betogers hadden opgeroepen tot een “Shop with You”-actie, bedoeld om doodgewone activiteiten zoals winkelen te verstoren.

Ook op kerstavond waren er protesten en schermutselingen tussen demonstranten en politie. In de drukke wijken Tsim Sha Tsui en Mong Kok, populair bij shoppers en toeristen, werden marsen door winkelcentra gehouden. Betogers riepen er slogans, zongen parodieën op kerstliedjes en viseerden zaken die banden hebben met Peking. Die acties kregen ook een vervolg op straat. De politie gebruikte traangas, pepperspray, het waterkanon en andere middelen om de protesten de kop in te drukken. Het was de eerste keer deze maand dat de politie weer traangas gebruikte, na de kalmere periode die volgde op de winst van de pro-democratiegroeperingen bij de verkiezingen van november.

De mensenrechtenorganisatie Hong Kong Watch beweerde dat de politie brutaal had opgetreden tegen “vreedzame shoppers en betogers” in Tsim Sha Tsui en andere delen van de stad, maar “niets is verder van de waarheid”, aldus een woordvoerder van de regering in Hongkong. “Er werd slechts minimaal geweld ontplooid in antwoord op de flagrant onwettige activiteiten van de gewelddadige betogers op kerstavond.”

De eerste protesten in Hongkong dateren van ongeveer een half jaar geleden en waren het gevolg van onvrede over een wet die meer inmenging door China toeliet. Die wet is ingetrokken, maar intussen is een bredere protestbeweging ontstaan. De manifestanten kanten zich tegen de toenemende invloed van Peking en vragen meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij vorige manifestaties.

Bron: Belga