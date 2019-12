Minstens 120 huizen beschadigd bij zware bosbranden in Chili

In de Chileense havenstad Valparaíso zijn bij hevige bosbranden minstens 120 huizen vernield of beschadigd. Verschillende wijken in de stad in het westen van het land werden uit voorzorg geëvacueerd, meldt de brandweer dinsdag plaatselijke tijd. Volgens de civiele bescherming is een gebied van 100 hectare – vergelijkbaar met zo’n 140 voetbalvelden – door de branden getroffen.

Het oude stadscentrum van Valparaíso maakt met zijn historische huizen en steile straten deel uit van het Unesco-werelderfgoed.

bron: Belga