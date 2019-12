In Iran is woensdag een legervliegtuig neergestort in het Sabalan-gebergte in de noordwestelijke provincie Ardebil. Dat heeft een woordvoerder van de gouverneur in Ardebil gemeld aan het staatspersagentschap IRNA. Door de slechte weersomstandigheden hebben reddingsteams het toestel nog niet gevonden. Er zijn dan ook nog geen details bekend. De inzittenden zijn vermoedelijk om het leven gekomen.

bron: Belga