Krokodil doodgeschoten in zoo van Zürich nadat hij verzorgster bijt

Een krokodil in de zoo van het Zwitserse Zürich is doodgeschoten nadat hij maandag een verzorgster had gebeten. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde toen er schoonmaakwerkzaamheden aan de gang waren, aldus de directeur van de zoo die een bericht van TeleZüri bevestigt. Om een nog onbekende reden kon de mannelijke Filipijnse krokodil van 1,5 meter en 15 kilo aan de aandacht van de jonge vrouw ontsnappen. Het dier beet de vrouw in haar hand en liet minutenlang niet los.

De directeur van de zoo heeft geen verdere informatie gegeven over de juiste omstandigheden van het incident, maar verklaarde wel dat de vrouw de veiligheidsvoorschriften juist opvolgde. In de dertig jaar dat de directeur in de zoo werkt, had hij nog nooit een dier moeten laten doden nadat het agressief was geworden.

De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht en moest geopereerd worden. Ze verkeert niet in levensgevaar.

De Filipijnse krokodil is een relatief kleine soort. Volgens de dierentuin leven wereldwijd nog slechts 250 krokodillen van die soort in het wild. In de zoo leefde naast het gedode mannetje ook een vrouwelijke Filipijnse krokodil. De twee waren echter geen koppel.

