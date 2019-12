Kerstboodschap Nederlandse koning Willem-Alexander: het is oké als het even tegenzit

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak gezegd dat mensen niet te veel moeten streven naar geluk. Het mag volgens hem nooit een obsessie worden. Die boodschap gaf hij met name de jongere generatie mee. “Geef jezelf wat ruimte. Het is oké”, zei de koning. Willem-Alexander stelde dat ook verdriet en tegenslagen bij het leven horen en dat die emoties ook gerust getoond mogen worden. “In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect. Gelukkig maar.”

Volgens de koning laat geluk zich niet dwingen. “Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.” Willem-Alexander ging ook in op de viering van 75 jaar vrijheid, die volgens hem “intens wordt beleefd” in Nederland. Niet alleen door degenen die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook door jonge mensen. “Ze zijn blij in een vrij land te wonen”, aldus de koning. Hij benadrukte wel dat “vrijheid nooit gratis” is. “Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is.”

In zijn toespraak, die werd uitgesproken op Paleis Huis ten Bosch, ging Willem-Alexander ook in op het succes van Nederland. “Achter dat succes staan mensen zoals u en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken. Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers. Ambtenaren en rechters. Boeren, bouwers en biologen”, aldus de koning.

“Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht”, ging Willem-Alexander verder. “Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.”

bron: Belga