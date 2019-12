Erdogan brengt verrassingsbezoek aan Tunesië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is vandaag in Tunesië aangekomen voor een onaangekondigd bezoek. Dat hebben luchthavenbronnen gemeld. Het Turkse staatspersagentschap Anadolu meldt dat Erdogan er zijn ambtgenoot Kais Saied zal ontmoeten. De Turkse president is vergezeld door zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, net als het hoofd van het inlichtingenagentschap. Erdogan is de eerste buitenlandse staatsleider die Tunesië bezoekt na de verkiezing van Saied in oktober. Zijn bezoek komt twee weken nadat de Tunesische president Fayez Serraj had ontmoet, het hoofd van de Libische regering die door de VN wordt gesteund (GNA).

In november ondertekende de Turkse regering een akkoord voor samenwerking op vlak van veiligheid en defensie, over de maritieme grenzen met de regering in Tripoli. Dat lokte kritiek uit in Griekenland en andere landen. Het Libische kabinet en het parlement in Ankara keurde het akkoord deze maand goed. Door het pact kan Turkije op aanvraag militaire opleiders en materiaal in Libië ontplooien.

Het olierijke Libië verkeert in chaos sinds de afzetting van de autocraat Moammar al-Qadhafi in 2011. In april gaf de militaire leider Khalifa Haftar zijn troepen, gebaseerd in de oostelijke stad Benghazi, het bevel om Tripoli te veroveren op de GNA. Het conflict is sindsdien in een patstelling verzeild geraakt.

Turkije en Qater steunen de GNA. Haftar krijgt steun uit Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.

Bron: Belga