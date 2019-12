Emirates-topman stapt op in juni 2020

Tim Clark stapt in juni 2020 op bij de luchtvaartmaatschappij Emirates, na 16 jaar als voorzitter van het bedrijf. Een woordvoerder van de maatschappij bevestigt dinsdag dat hij dan op pensioen gaat. De 70-jarige Clark kwam bij Emirates in 1985, de beginjaren van de luchtvaartmaatschappij die toen twee vliegtuigen huurde. Intussen is Emirates uitgegroeid tot de grootste maatschappij in het Midden-Oosten. Momenteel telt de maatschappij 271 jumbojets, waarvan 113 Airbus A380-toestellen en 158 Boeing 777’s.

Bron: Belga