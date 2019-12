Dodentol busongeval in Indonesië opgelopen tot 28

Bij het busongeval in Indonesië zijn minstens 28 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 8 kinderen. De bus kwam terecht in een ravijn op het eiland Sumatra. Het voertuig viel 150 meter omlaag. De politie heeft de nieuwe balans bekendgemaakt. Intussen wordt nog gezocht naar lichamen. Een reddingsteam slaagde erin minstens 13 overlevenden de redden. Intussen wordt gezocht naar andere lichamen, die mogelijk door de rivier zijn meegesleurd waar de bus in is beland.

De bus was vertrokken met 27 passagiers, maar anderen stapten op tijdens het traject. Volgens overlevenden zat een vijftigtal mensen aan boord van het voertuig op het moment van de crash.

Verkeersongevallen gebeuren regelmatig op de wegen van de eilandengroep, door de ouderdom van de voertuigen en de infrastructuur, en de onbekwaamheid van de bestuurders.

Bron: Belga