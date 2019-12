Betogers in Irak vallen kantoren van sjiitische partijen aan

Betogers hebben in de Iraakse stad Diwanija, zo’n 150 km ten zuiden van Bagdad, hebben de kantoren van verschillende sjiitische partijen aangevallen en in brand gestoken. Dat melden ooggetuigen. De betogers zijn woedend over de dood van activist Tair Karim al-Taib. Hij overleed gisterenochtend, nadat hij een week geleden bij de ontploffing van een springtuig aan zijn wagen zwaargewond was geraakt. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag op de activist. Op verschillende plaatsen in Irak wordt al sinds oktober regelmatig massaal geprotesteerd tegen de regering. Volgens de mensenrechtencommissie, die bestaat uit leden die door het parlement verkozen werden, zijn daarbij al 490 mensen omgekomen en meer dan 27.000 mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn zeker 33 activisten, aldus de commissie. Er zijn ook 77 activisten ontvoerd, en slechts 12 van hen zijn weer vrijgelaten.

Onder de druk van de straatprotesten is premier Adel Abdel Mahdi vorige maand opgestapt. Woensdag kwam er een einde aan een door de grondwet bepaalde termijn om een opvolger aan te duiden af: de rivaliserende facties in het parlement slaagden er niet in het eens te worden over een kandidaat.

Het parlement keurde dinsdag wel een hervorming van de kieswetgeving goed, en stemde zo in met een belangrijke eis van de betogers. De nieuwe kieswet maakt het mogelijk dat kiezers voor één kandidaat kunnen stemmen, in plaats van voor lijsten. Er worden ook nieuwe kiesdistricten gecreëerd.

Bron: Belga