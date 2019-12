Voor de kust van Canada heeft zich dinsdagavond laat een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6,2. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van het stadje Port Hardy, ten noordwesten van Vancouver, en op een diepte van 10 kilometer onder het zeeoppervlak, meldt het Amerikaanse geologisch instituut (USGS). Over eventuele schade of slachtoffers is voorlopig niets bekend.

bron: Belga