42 doden bij aanval door jihadisten in noorden van Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso zijn bij een aanval door jihadisten op een militair detachement in Arbinda zeker 35 burgers omgekomen. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen. Daarnaast kwamen ook 7 soldaten en gendarmes om het leven. Zo’n 20 anderen raakten gewond. Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen ooit in het land, verklaarde president Roch Kaboré op Twitter. Kaboré kondigde ter herdenking van de slachtoffers twee dagen van nationale rouw af, met ingang van woensdag. Nog volgens de president werden bij de aanval voorts 80 “terroristen” gedood.

“Een groot aantal terroristen viel tegelijk het militair detachement en de burgerbevolking aan in Arbinda”, in de provincie Soum, luidt het persbericht. De aanval was van een zeldzame intensiteit en duurde enkele uren. “De vastberadenheid en moed van de leden van het detachement samengesteld uit de landtroepen en de gendarmerie hebben toegelaten 80 terroristen te neutraliseren”, aldus de legerstaf.

In de Sahelregio zijn verschillende gewapende groeperingen actief, waarvan sommige trouw hebben gezworen aan al-Qaida of IS. Niet alleen in Burkina Faso, maar ook in de buurlanden Mali en Niger worden met regelmaat van de klok aanvallen en aanslagen gepleegd.

Sinds 2015 vielen in Burkina Faso meer dan 700 doden door jihadistische aanslagen. Ongeveer 560.000 mensen zijn ontheemd of weggevlucht, aldus de Verenigde Naties.

Bron: Belga