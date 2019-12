VIDEO. Papa geeft dochtertje ‘slechtste kerstcadeau ooit’, maar haar reactie is goud waard

Een man gaf zijn dochtertje voor de grap een banaan als kerstgeschenk. Hij had uiteraard diepe teleurstelling verwacht, maar niets was minder waar.

Het geestige tafereel speelde zich af in Los Angeles. De papa van de piepjonge Aria zette zich met camera in de hand schrap om de reactie van zijn dochter te filmen terwijl ze haar kerstcadeau opent. Als Aria ziet dat het een banaan is, gaat ze door het dolle heen. “Een banaan!”, roept ze enthousiast. “Ben je blij?”, vraagt haar moeder. “Ja!”, antwoordt ze. Vervolgens verorbert de peuter het stuk fruit vol genot.

Oprecht

De video ging in geen tijd viraal, met 1,5 miljoen likes en 410.000 retweets. Heel wat mensen loven haar verrassende reactie. “Ze is zo blij. Dit is de meest oprechte en hartelijke video die ik ooit gezien heb. Zo puur”, klinkt het onder meer.