Amerikaanse stad heft na 50 jaar verbod op sneeuwballengevecht op

In Wasau, een stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, heeft het stadsbestuur het woord ‘sneeuwbal’ uit een opmerkelijke wet uit 1962 gehaald. Daardoor is het voor het eerst in 57 jaar tijd weer toegelaten om een sneeuwballengevecht in de stad te houden.

De inwoners van de Amerikaanse stad Wasau gaan een vrolijk eindejaar tegemoet. Niet omdat ze dit jaar extra veel cadeaus krijgen, maar omdat het niet langer verboden is om met sneeuwballen te gooien. Het stadsbestuur heeft een ordonnantie uit 1962 aangepast die bepaalde dat het verboden was om op stadseigendom te gooien met een aantal voorwerpen. Daarbij stonden enkele gevaarlijke objecten, maar ook sneeuwballen.

Onlangs ging een nieuwsbericht over de opmerkelijke bepaling viraal en werd het plaatsje uit de Amerikaanse staat Wisconsin bestempeld als “de slechts stad van Amerika”. Dat vond het bestuur onfair. De afgelopen vijftien jaar werd de wet maar tien keer gebruikt om mensen te beboeten. Daarbij zaten gevallen waarbij er pijlen werden afgeschoten in een tuin en mensen zandzakken van een parkeergarage gooiden. Slechts twee keer greep de politie in vanwege sneeuwballen en dat was enkel omdat ze naar rijdende auto’s werden gesmeten.

Politiecommisaris bekogelt burgemeester

Nu het woord ‘sneeuwballen’ uit de wet verdwenen is, mag er dus weer lustig in de sneeuw gespeeld worden. Om de beslissing kracht bij te zetten nam de politiecommisaris een filmpje op op het plein voor het stadhuis. Daar legde hij uit wat er beslist werd, terwijl enkele politie-agenten achter hem elkaar bekogelen met verse sneeuw. Wanneer ook de burgemeester komt meedoen, is de verleiding te groot en gooit de commisaris een welgemikte bal in zijn nek. Bekijk het grappige filmpje hieronder.