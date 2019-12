Vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland – Nieuw-Zeelandse politie zet zoektocht naar laatste twee slachtoffers stop

In Nieuw-Zeeland heeft de politie de zoektocht naar de lichamen van de twee laatste slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op White Island stopgezet.

De beslissing om de zoektocht ongeveer twee weken na het drama stop te zetten komt er na grondig onderzoek van de kustlijnen, aangevuld met verschillende zoekacties vanuit de lucht, klinkt het in een verklaring van de politie.

De laatste twee vermisten zijn een Australische tiener en een plaatselijke reisgids. Enkele dagen geleden had de politie al laten weten dat de lichamen vermoedelijk zijn afgedreven naar zee.

Op het ogenblik van de uitbarsting bevonden 47 mensen zich op het eiland. Het ging voornamelijk om toeristen die kwamen uit Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Duitsland, China, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk.

Het natuurgeweld kostte, met inbegrip van de vermisten, aan negentien mensen het leven. In Nieuw-Zeeland liggen intussen nog dertien mensen in het ziekenhuis, waarvan negen in kritieke toestand verkeren. Ook in Australië worden dertien gewonden nog steeds in een ziekenhuis verzorgd.

bron: Belga