Vrouw uit Bocholt komt om het leven tijdens frontale aanrijding in Bree

Een zwaar verkeersongeval in Bree heeft op kerstavond het leven gekost aan een vrouw uit Bocholt nadat haar auto frontaal werd aangereden door een andere auto. Een tweede inzittende, vermoedelijk haar dochter, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer van de zone Noord-Limburg.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19.30 op het kruispunt van de Sportlaan en de Hamonterweg in Bree. De twee auto’s kwamen na de aanrijding op de middenberm terecht. De hulpdiensten rukten massaal uit en de brandweer moest twee inzittenden bevrijden uit een van de twee wagens. Voor een 45-jarige vrouw uit Bocholt kwam alle hulp te laat.

Twee uur na het ongeval was een ploeg van de brandweerzone Noord-Limburg nog ter plaatse. Het parket vorderde een verkeersdeskundige die een onderzoek moet voeren naar de onduidelijke omstandigheden van het ongeval.

bron: Belga