Trump “werkt nog” aan kerstgeschenk voor Melania

De Amerikaanse president Donald Trump heeft “een prachtige kaart” uitgekozen voor zijn echtgenote Melania. In een traditioneel videogesprek met Amerikaanse soldaten in het buitenland, zei hij wel dat hij haar nog een geschenk voor Kerstmis moet uitkiezen. “Ik kocht haar een prachtige kaart”, aldus de president op kerstavond. “Ik koos de mooiste.”

Tijdens het gesprek met de soldaten die ver van huis zijn ingezet tijdens de feesten, vroeg een inlichtingenofficier naar het kerstgeschenk van Trump voor de First Lady. “Heel wat liefde, we zien onze familie graag en we zien elkaar graag, we hebben een heel goede relatie, zoals jullie hopelijk hebben met jullie partners”, zei hij. “Ik denk dat ik dit zal beantwoorden door te zeggen dat ik nog aan een kerstgeschenk werk”, aldus nog de president, terwijl de soldaten lachten. “Er is nog wat tijd over.”

De familie Trump viert Kerstmis in hun eigendom in Florida. De president maakte van zijn vrije tijd gebruik om te golfen, maar deelde zijn visie op het Amerikaanse beleid en zijn impeachment in dagelijkse tweets.

Bron: Belga