Toon Aerts heeft rib gebroken

Toon Aerts heeft in de wereldbekercross van Namen een rib gebroken. De Belgisch kampioen is onzeker voor de wereldbekermanche in Heusden-Zolder van donderdag (26 december). Dat laat zijn ploeg Telenet Baloise Lions weten. Aerts liep de blessure op bij een val in de slotronde. Hij kwam toen met zijn linkerkant onzacht in aanraking met een paaltje. Aerts beëindigde de loodzware cross op de Citadel nog als tweede na wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Na de wedstrijd ging Aerts meteen langs bij teamdokter Jan Mathieu en kinesist Tim Aerts voor een check-up. Op basis van dit klinisch onderzoek werd beslist om maandagochtend foto’s te laten nemen in het AZ Turnhout. “Op de foto’s werd een niet-verplaatste fractuur van een linkse rib vastgesteld”, meldt de ploeg. “De wereldbekerleider ondergaat nu verdere onderzoeken om te kijken of koersen met deze fractuur mogelijk is.”

Woensdag geeft het team meer duidelijkheid over de deelnamekansen van Aerts aan de wereldbekermanche in Heusden-Zolder. Aerts leidt na zes manches voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Bron: Belga