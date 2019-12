Queen kijkt in kersttoespraak terug op “heftig” jaar

In haar traditionele kersttoespraak slaat de 93-jarige Britse koningin Elizabeth II dit jaar een opmerkelijk persoonlijke toon aan. De 93-jarige vorstin kijkt onder meer terug op het voorbije jaar dat bij momenten erg “heftig” was. Ze roept alle Britten op om de tegenstellingen te overstijgen. “Het pad is, natuurlijk, niet altijd vlak, en kan bij momenten dit jaar zelfs erg heftig hebben aangevoeld, maar kleine stappen kunnen een wereld van verschil maken” en de verdeeldheid genezen, aldus het staatshoofd in enkele vooraf vrijgegeven passages van de toespraak die op 25 december uitgezonden wordt.

In de woorden van de Queen zullen sommigen een persoonlijke verwijzing zien naar de privéproblemen waarmee de Britse koninklijke familie dit jaar werd geconfronteerd. Het dieptepunt was ongetwijfeld de beschuldigingen aan het adres van prins Andrew. Die wordt er door een Amerikaanse vrouw van beticht haar als minderjarig meisje verschillende keren te hebben misbruikt. Een tv-interview waarmee Andrew aanvankelijk de schade wilde beperken, zorgde als gevolg van enkele controversiële uitspraken van de prins voor heel wat opschudding, waarna de 59-jarige zoon van de Queen zijn publieke activiteiten stopzette.

Begin dit jaar veroorzaakte de echtgenoot van de koningin, prins Philip, ook een auto-ongeval waarbij twee vrouwen gewond raakten. Wat later werd aangekondigd dat de prins uit eigen wil zijn rijbewijs had ingeleverd. Momenteel verblijft Philip in een ziekenhuis in Londen, volgens Buckingham Palace uit voorzorg.

En dan waren er nog de meningsverschillen tussen haar kleinzonen prins William (37) en prins Harry (35), die de koningin mogelijk uit haar slaap hielden. Harry en zijn vrouw Meghan brengen de feestdagen door met Meghans moeder in Canada, en nemen daardoor op kerstdag niet deel aan het traditionele kerstdiner van de Queen.

De oproep om tegenstellingen te overwinnen is ongetwijfeld ook een verwijzing naar het woelige brexitjaar dat het Verenigd Koninkrijk achter de rug heeft. Vervroegde verkiezingen in december leverde premier Boris Johnson een ruime meerderheid op, waardoor de brexitwet kon goedgekeurd worden en de Britten eind januari de Europese Unie kunnen verlaten.

bron: Belga