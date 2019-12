Lucas Pouille zal halve finale op Australian Open niet herhalen

Lucas Pouille zal zijn knappe prestatie van begin dit jaar op de Australian Open volgende maand niet kunnen herhalen. De Fransman, die in Melbourne de laatste vier bereikte, moet forfait geven vanwege een slepende elleboogblessure.

“Het is voor mij een grote ontgoocheling dat ik niet kan deelnemen aan de eerste editie van de ATP Cup, het toernooi van Adelaide en vooral de Australian Open”, laat hij weten via de sociale media.

De 25-jarige Pouille is al enkele maanden op de sukkel met de rechterelleboog. In oktober zette hij vroegtijdig een punt achter zijn seizoen. “Zoals jullie je kunnen inbeelden, ben ik heel ontgoocheld en bedroefd dat ik het begin van het jaar mis. Maar een seizoen is lang, een carrière duurt lang en nu is het mijn doel zo snel mogelijk opnieuw 100 procent te zijn”, onderstreept de Fransman.

Door het forfait voor Australië zal Pouille een fikse duik op de ranking maken. Hij staat vandaag 22e. De Fransman, een goede vriend van David Goffin, haalde ‘down under’ voor het eerst de halve finales van een grandslam. Daarin verloor hij van Novak Djokovic.

