Geweld Syrië – Turkije roept Rusland op tot staakt-het-vuren in Idlib

Turkije voert gesprekken met Rusland om een nieuw staakt-het-vuren in de Syrische provincie Idlib te proberen bewerkstelligen. “We volgen het proces van nabij op, om een einde te brengen aan de bombardementen”, aldus Ibrahim Kalin, de woordvoerder van het Turkse presidentschap. “Die bombardementen moeten onmiddellijk stoppen voor een nieuw staakt-het-vuren. Dat is onze voornaamste verwachting van de Russische partij.” Het Turkse leger is ingezet in twaalf observatieposten in Idlib, in het kader van een akkoord uit september 2018 tussen Moskou, een bondgenoot van Damascus, en Ankara. Het akkoord voorzag in een “gedemilitariseerde zone” van 15 tot 20 kilometer breed, tussen de regeringstroepen en de rebellen en jihadisten in de provincie Idlib, maar ook in de naburige regio’s Aleppo, Hama en Latakia.

Ondanks een staakt-het-vuren aangekondigd eind augustus door Moskou, zijn de afgelopen weken de luchtaanvallen door het Syrische regime met de steun van de Russen opgevoerd. Meer dan 280 burgers zijn sindsdien omgekomen.

Turkije verwacht van Rusland om de komende 24 uur bij Damascus erop aan te dringen dat de aanvallen in Idlib stoppen, aldus Kalin.

Bron: Belga