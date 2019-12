De Warmste Week – Alle initiatieven brachten recordbedrag van 17.518.153 euro op voor 2.088 goede doelen

Voor De Warmste Week zijn dit jaar in totaal 13.582 acties georganiseerd voor 2.088 goede doelen. Meer dan 230.000 mensen hebben zich ingezet om geld in te zamelen, goed voor 11.776 uur vrijwilligerswerk. Al deze initiatieven samen brachten samen 17.518.153 euro op, een nieuw recordbedrag. De editie 2019 van De Warmste Week zit erop. Het gaat niet meer om De Warmste Week van Studio Brussel, om Music for Life of Het Glazen Huis. Alle netten van de VRT zetten tegenwoordig hun schouders onder het evenement.

Zo organiseerde MNM opnieuw de Warmathon. Voor de vijfde keer liepen 52.907 mensen in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen rondjes voor hun goede doel. In totaal werd er via de Warmathon 717.274 euro bij elkaar gelopen, verdeeld over alle verschillende goede doelen van De Warmste Week.

Radio 2 Hotline zette in op vrijwilligerswerk en doorkruiste samen met de Ketnet Brandt Weer-brigade het hele land. Studio Brussel maakte 7 dagen lang 24 uur per dag radio in Kortrijk.

Naast alle acties in Vlaanderen en lopers op de Warmathon werden er massaal veel sms’jes gestuurd, vlammetjes gedragen, cadeautjes ingepakt met het “warmste inpakpapier” en dies meer. Zo steunde één op de vijf Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week. Al deze initiatieven samen brachten in totaal 17.518.153 euro op.

In 2018 bracht De Warmste Week meer dan 17,2 miljoen euro op.

bron: Belga