Brussels parket in beroep tegen Infrabel voor vonnis van treinramp Buizingen

Na Infrabel gaat nu ook het Brusselse parket in beroep tegen het vonnis dat de Brusselse politierechtbank heeft uitgesproken over de treinramp in Buizingen. Dat meldt het parket. Het beroep van het parket is wel enkel gericht tegen Infrabel, zodat de rechtbank het bedrijf een zwaardere straf zou kunnen opleggen. Volgens de politierechtbank waren zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk voor de treinramp die het leven kostte aan 19 mensen. De politierechtbank was van oordeel dat de treinbestuurder door een rood signaal reed door een onoplettendheid, maar het kwam aan de NMBS en Infrabel toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden en dat hebben ze niet of onvoldoende gedaan. Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken, terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro kreeg, en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

Vorige week vrijdag meldde Infrabel dat het in beroep ging tegen dat vonnis, omdat het volgens haar de functionering van het spoornet op de helling zet.

“Ingevolge het hoger beroep aangetekend door Infrabel, heeft het parket in dit stadium beslist om enkel tegen Infrabel hoger beroep aan te tekenen, zodat de rechtbank een hogere straf kan uitspreken lastens Infrabel”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

De NMBS besloot niet in beroep te gaan, terwijl de treinbestuurder daarover nog geen beslissing heeft genomen.

bron: Belga