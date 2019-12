Boris Johnson roept Britten in kerstboodschap op om “niet te veel ruzie te maken”

De Britse premier Boris Johnson heeft in zijn kerstboodschap zijn landgenoten opgeroepen om “niet te veel ruzie te maken”. In een videoboodschap, waarin hij niet één keer het woord brexit gebruikt en ook niet expliciet verwijst naar het Britse vertrek uit de EU, looft Johnson “deze speciale periode van het jaar” waarin “wij, wat er ook voordien is gebeurd, de gelegenheid hebben om alles wat goed is in de wereld te vieren en tijd door te brengen met familie en vrienden”.

De premier, met op de achtergrond een grote kerstboom, roept het land op om na te denken over het voorbije jaar en “de goede dingen die zijn gebeurd te vieren”, om er vervolgens aan toe te voegen: “probeer om niet te veel ruzie te maken met jullie schoonfamilie, of met eender welke andere persoon”.

Johnson vraagt zijn landgenoten voorts om “de christenen van over de hele wereld die het slachtoffer zijn van vervolgingen” te gedenken. “Voor hen wordt het een kerst (…) in het geheim, misschien zelfs vanuit een gevangeniscel”, aldus de Britse premier.

Bron: Belga