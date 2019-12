Boeing 737 MAX – Amerikaans Congres kreeg “verontrustende” documenten

De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing heeft maandagavond nieuwe documenten overgemaakt aan de commissie voor transport in het Amerikaanse Congres, die “een heel verontrustend beeld lijken te schetsen” van het antwoord van Boeing op de veiligheidsproblemen bij het vliegtuigtype 737 MAX. Dat zei een raadgever van het Congres dinsdag. Boeing stuurde de documenten “laat op de avond” van maandag, enkele uren na het ontslag van topman Dennis Muilenburg, aldus de assistent van de commissie, die momenteel een onderzoek voert naar de 737 MAX. Dat vliegtuigtype staat sinds 13 maart aan de grond, na twee dodelijke crashes.

De raadgever verduidelijkte niet of de documenten de situatie beschrijven voor of na de ongevallen met de toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines. Die gebeurden respectievelijk eind oktober 2018 en 10 maart 2019. Daarbij vielen 346 doden.

De assistent verduidelijkte dat Boeing de documenten op eigen initiatief heeft overhandigd. De documenten lijken een erg verontrustend beeld te schetsen over twee bezorgdheden die werknemers van Boeing hadden geuit. Het gaat dan over het engagement van het bedrijf voor veiligheid, en de inspanningen van enkele werknemers om te verzekeren dat de productieplannen van het bedrijf niet werden gedwarsboomd door regulatoren of anderen, aldus de assistent.

Bron: Belga