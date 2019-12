Bethlehem ontvangt pelgrims uit hele wereld voor Kerstmis

Christenen uit de hele wereld hebben zich dinsdag verzameld bij de Geboortekerk in Bethlehem, waar volgens de christelijke traditie Jezus ter wereld is gekomen. In een feestelijke atmosfeer woonden Palestijnen en buitenlanders in de ochtend een optocht bij van scouts in het blauw, geel of beige. In de kerk bezochten gelovigen die de tocht naar de Westelijke Jordaanoever hadden gemaakt uit Italië, de Verenigde Staten of Tanzanië, de exacte plaats waar Jezus zou zijn geboren. Om 17 uur gingen de deuren van de kerk dicht.

Dit jaar zijn de festiviteiten gemarkeerd door de terugkeer van een eerste fragment van de kribbe van Jezus. Na 1.300 jaar in Europa, is het fragment eind november in Bethlehem aangekomen.

Bron: Belga