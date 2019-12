“Belangrijkste is dat er nu nieuwe verkiezingen komen”, zegt Vlaams Belang

“Het belangrijkste is dat er nu nieuwe verkiezingen komen. Er is geen elegante uitweg of oplossing, dus zo werkt een democratie dan.” Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vandaag in een interview met Newsweek. Van Grieken hoort naar eigen zeggen stemmen opgaan voor vervroegde verkiezingen in het voorjaar van 2020. Zijn partij moet op dat moment de grootste van Vlaanderen kunnen worden, vindt hij. In de jongste peiling, twee weken geleden, was dat ook effectief het geval.

“We moeten evolueren naar een beleidspartij”, aldus Van Grieken. “Zeker op gemeentelijk, maar liefst ook op Vlaams vlak.”

Van Grieken gelooft naar eigen zeggen dat er drie fases zijn op het rechtse spectrum. “De eerste fase is die van de nationalistische oppositie. Dat is Filip Dewinter, Jean-Marie Le Pen, Bossi. Dat is rebels, schoppen tegen het systeem”, aldus de voorzitter. “Dan heb je een tweede fase, dat zijn de nepperds. De phoneys. Dat is Sarkozy met zijn hogedrukreiniger. Dat is Bart De Wever ook, dat is Silvio Berlusconi.”

In een derde fase vormt de oude nationalistische oppositie zich om tot een nationalistische beleidspartij. “Dat zien we in Italië met Matteo Salvini, en in Oostenrijk.”

Van Grieken waarschuwt voor een sentiment van antipolitiek bij de bevolking als er op het huidige elan wordt voortgegaan. “De politieke elite in dit land moet toch een en ander gaan beseffen. Zij die de verkiezingen hebben verloren, belonen zichzelf met postjes. (…) Ik denk niet dat de politieke elite hier in deze salons beseft hoe dat bij de bevolking overkomt. Je wordt naar huis gestemd en als beloning krijg je een ministerportefeuille. En zij die een mandaat krijgen van de bevolking, die zet je aan de kant.”

bron: Belga