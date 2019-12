Prins Andrew vraagt Meghan Markle om gunst, maar zij reageert BIKKELHARD

Meghan Markle moet duidelijk niets meer hebben van de Britse prins Andrew, die verwikkeld zit in een seksschandaal rond Jeffrey Epstein. Onlangs vroeg hij of hij haar pr-manager mocht inzetten om zijn imago op te krikken, maar die vraag viel niet in goede aarde.

Prins Andrew kwam onlangs in opspraak nadat een vrouw beweerde dat ze 18 jaar geleden door Jeffrey Epstein gedwongen werd om seks met Prins Andrew te hebben. Zij was toen 17, en dus minderjarig. Hoewel de Britse koninklijke familie in zijn onschuld blijft geloven, heeft de reputatie van de 59-jarige prins een stevige deuk gekregen.

Resolute ‘nee’

In een poging om dat imago te herstellen, vroeg hij aan Meghan Markle (38) of hij haar pr-manager Sara Latham mocht inschakelen. Hij stuitte op een resolute ‘nee’, zo vertelde een paleismedewerker. “Meghan én Harry weigerden. Ze willen niet dat Sara zich aan die onfrisse zaak zou verbranden. Bovendien heeft ze al werk genoeg om Meghan uit de problemen te houden”, lezen we in TV Familie.

“Walgelijke vent”

Gevraagd naar haar mening over de commotie rond Prins Andrew, hield Markle zich allerminst in. “Wat een walgelijke vent! Wat die uitgespookt heeft… We schamen ons allemaal. En ik wil ik niets meer met hem te maken hebben”, klonk het.

Een duidelijke mening, en niet onbegrijpelijk in de wetenschap dat ze een grote supporter van de #MeToo-beweging is. “Ze is zelf nooit misbruikt geweest, maar kent genoeg actrices die wél aangerand zijn door studiobazen of regisseurs. Meghan háát zulke kerels. En nu blijkt prins Andrew ook zo’n type te zijn. Logisch dat ze hem verafschuwt”, luidt het.

Op de vingers getikt

Haar bitse reactie werd echter niet door alle Windsors gesmaakt. “Ze had op de vlakte moeten blijven en haar mening voor zichzelf moeten houden. Zoals het een echte royal betaamt. Meghan is hiervoor weer op de vingers getikt”, besluit de paleismedewerker.