KV Mechelen geeft fan zelf 17 maanden stadionverbod na racistisch gebaar

KV Mechelen heeft de fan die zich schuldig maakte aan racisme tegenover Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra zelf een stadionverbod van zeventien maanden opgelegd. De supporter had een Hitlergroet gebracht en de speler uitgescholden.

Een aangename pot voetbal tussen KVM en Charleroi (2-2) eindigde begin november Achter de Kazerne in mineur. Ilaimaharitra kreeg racistische opmerkingen naar zijn hoofd van een Mechelse fan, maar toen hij dat aankaartte bij de assistent-scheidsrechter kreeg de Malagassische middenvelder een gele kaart wegens protest.

“Als familieclub moeten we een sterk signaal geven”

Mechelen veroordeelde het racistische gedrag van de fan, die een Hitlergroet bracht en meermaals “vuile neger” riep in de richting van Ilaimaharitra, meteen na de feiten scherp. De politie Mechelen-Willebroek startte een onderzoek en wist de supporter te identificeren. Na onderzoek legde de rechtbank de man met onmiddellijke ingang een stadionverbod van drie maanden op. Hij riskeert ook nog een jaar cel voor het aanzetten tot haat en discriminatie.

KVM legt de fan nu zelf een stadionverbod van zeventien maanden op, meldt Het Laatste Nieuws. Gert Van Dyck, voorzitter van het Malinwa-supportersorgaan, juicht de beslissing toe. “De persoon in kwestie is herkend door de speler van Charleroi en door andere getuigen”, zegt Van Dyck in HLN. “We zijn met hem in gesprek gegaan. Als familieclub moesten we een sterk signaal geven en een strenge straf opleggen.”