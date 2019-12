Dit is de eerste kerstkaart van Harry, Meghan en baby Archie

Harry en Meghan hebben hun eerste kerstkaart met zoontje Archie gedeeld. Dat gebeurde via het Twitteraccount van de Queen’s Commonwealth Trust, de stichting waar de prins voorzitter van is.

Het is een zwart-witfoto waarop het koppel met hun zeven maanden oude zoontje poseert voor een kerstboom. Archie zit vooraan pontificaal in beeld terwijl zijn ouders op de achtergrond naar hem lachen. “We wensen jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.”

Harry en Meghan kozen dit jaar bewust voor enkel een digitale kerstgroet vanwege het milieu, staat onderaan het kaartje.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 décembre 2019