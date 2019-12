Deze IJslandse kersttraditie is ideaal voor boekenfanaten

Nog één nachtje slapen en het is alweer Kerstmis – sommigen vieren vanavond zelfs al feest. De meesten maken van de gelegenheid gebruik om te genieten van een lekker feestmaal met vrienden en familie, eventueel vergezeld van de nodige portie pakjes. Ben je nog op zoek naar een nieuwe kersttraditie? Dan is het IJslandse Jólabókaflóðið misschien iets voor jou.

De feestperiode is voor velen een periode van gezelligheid en lekker eten, maar ook van stress. Het vergt heel wat organisatievermogen om je zaakjes in orde te krijgen, van het beslissen welke dag je met wie doorbrengt tot aan het cadeautjes kopen en koken.

Jólabókaflóðið

In IJsland hebben ze een oplossing gevonden om die stress wat in te perken. Bij kerst doet iedereen elkaar boeken cadeau en de rest van kerstdag wordt ingevuld door gezellig samen te lezen. Op die manier is het minder moeilijk om te beslissen wat je koopt, geef je minder uit en weet je meteen al wat je de rest van de dag te wachten staat. Het hele fenomeen draagt de naam Jólabókaflóðið. Die term is een samenstelling van de IJslandse woorden jól (Kerstmis), bók (boek) et flóð (overstroming). Overstroming wijst op de grote hoeveelheid boeken die je cadeau krijgt. Zeker voor boekenfanaten is Jólabókaflóðið de perfecte oplossing voor een (zo goed als) stressvrije kerst.