VRT-directie eist in brief dat Peter Claes ontslag neemt

In een brief aan de raad van bestuur schaart de directie van de VRT zich aan de zijde van topman Paul Lembrechts in zijn vraag om het ontslag van nummer twee, Peter Claes. “Dit gaat over het oncollegiaal en deloyaal functioneren van een directielid.” Dat schrijft De Tijd maandagavond. Vrijdagavond laat lekte uit dat Lembrechts het ontslag van zijn nummer twee Peter Claes, de directeur media & productie, aan de raad van bestuur had gevraagd. De raad van bestuur stemde daar niet mee in.

De vier resterende directieleden kozen zondagavond in een brief aan diezelfde raad van bestuur partij voor Lembrechts, zo blijkt uit de brief. Het gaat om Liesbeth Vrieleman (directeur informatie), Lieven Vermaele (directeur financiën en operaties), Stijn Lehaen (directeur technologie en innovatie) en hr-chef Hans Cockx.

De Tijd kon de hand leggen op de brief. Op twee A4-tjes maken de vier directieleden duidelijk dat het conflict niet beperkt is tot Lembrechts en Claes. Ze maken brandhout van Claes, beschrijven een totale vertrouwensbreuk tussen hem en de rest van de directie en vragen uitzonderlijke maatregelen. “Tot onze verbazing bekrachtigde de raad van bestuur het ontslag niet.”

Het pijnpunt is niet zozeer het werk van Claes, noch inhoudelijke dossiers zoals de te volgen koers over besparingen, de nieuwbouw of de Vlaamse Netflix, klinkt het. Het is de samenwerking met de rest van het directiecomité die compleet spaak loopt, claimen ze.

“Peter heeft zeker sterke kwaliteiten als marketeer, maar zijn eigengereid, niet transparant en manipulatief optreden maakt samenwerking onmogelijk”, valt te lezen. Claes functioneert oncollegiaal en deloyaal, waardoor de “eendracht in het team onherstelbaar zoek is”, beargumenteren ze.

De openbare omroep onthoudt zich maandagavond van commentaar.

bron: Belga