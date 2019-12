Organisatie Dwars door Vlaanderen schotelt renners met Kanarieberg extra helling voor

Over exact 100 dagen, op woensdag 1 april, vindt de 75e editie van Dwars door Vlaanderen, over 180 kilometer tussen Roeselare en Waregem, plaats. Door wegenwerken wordt komend jaar een extra helling, de Kanarieberg, in het parcours opgenomen. De renners krijgen zo onderweg vier kasseistroken en dertien hellingen voor de wielen geschoven. De Kluisberg opent in 2020 niet alleen de heuvelzone, maar zal langs twee kanten beklommen worden. Verder zijn er opnieuw twee passages voor de Knokteberg en behoudt de nieuwkomer van 2019, de heraangelegde Berg Ten Houte, zijn plek in het parcours.

Nieuwkomer in de finale is de Kanarieberg op 45 km van de streep. Na de beklimming van het duo Taaienberg en Berg Ten Houte, zullen de renners via Ronse en de Kanarieberg naar de tweede beklimming van de Knokteberg rijden.

Via de kasseien van de Varent, beklimmingen van het Vossenhol en de Holstraat gaat het daarna richting Nokere. Met Nokereberg als laatste beklimming van de dag en de kasseistrook in de Herlegemstraat, baant het peloton zich een weg naar aankomstplaats Waregem.

Dit jaar werd Dwars door Vlaanderen gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel.

bron: Belga