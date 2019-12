Inzamelactie Viva for Life brengt 5,6 miljoen euro op

De zevende editie van Viva for Life, de inzamelactie van de Franstalige openbare omroep RTBF, heeft 5.658.352 euro opgebracht. Dat bleek maandagavond na het slotevenement in Doornik. Het gaat om een record. De RTBF-presentatoren Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Adrien Devyver hebben, net als vorige jaren, zes dagen en zes nachten vanuit een glazen huis non-stop radio maken.

Dit jaar werd het glazen huis verplaatst naar de Grote Markt in Doornik. Omdat Doornik vlak bij de Franse grens ligt, kreeg RTBF dit jaar ook steun van de Franse publieke omroepzenders France 3 en France Bleu Nord. De inzamelactie stond dit jaar opnieuw in het teken van armoede.

Vorig jaar ontvingen 177 verenigingen die door een jury werden geselecteerd, in totaal 4,9 miljoen euro aan donaties.

bron: Belga