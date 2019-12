Geïnterneerde verwondt cipier in gevangenis van Merksplas

In de gevangenis van Merksplas in de Antwerpse Kempen heeft een geïnterneerde maandagavond een cipier verwond. Dat zegt Het Laatste Nieuws en het Gevangeniswezen bevestigt in een reactie het incident. De cipier is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. “We bevestigen een fysiek agressie-incident in de gevangenis van Merksplas tussen een geïnterneerde en twee beambten”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Eén beambte is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere verzorging. De geïnterneerde, welke reeds verbleef op de crisisafdeling, zal zo snel mogelijk gezien worden door de psychiater voor verdere opvolging.”

Het Gevangeniswezen heeft het verder “met grote ongerustheid” over het toenemend aantal geweldsincidenten binnen onze gevangenissen. “Daarbij worden medewerkers uit al haar geledingen geviseerd alsook gedetineerden”, klinkt het. “De oorzaken ervan zijn divers en zijn op het moment dat deze agressie zich manifesteert niet steeds aanwijsbaar. Het is belangrijk om op dergelijke incidenten met de nodige sereniteit te reageren, er de gepaste lessen uit te trekken en effectief gevolgen aan te geven. Het is dan ook onze uitdrukkelijke wens om van de gevangenissen een veilige omgeving te maken om te werken en te leven.”

Over de precieze aanleiding van het incident in Merksplas geeft het Gevangeniswezen geen commentaar.

bron: Belga