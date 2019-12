Frankrijk verbiedt export van “verloren” werk van Italiaanse schilder Cimabue

Het Franse ministerie van Cultuur heeft de export van het werk “De bespotting van Christus” van de Italiaanse schilder Cimabue (1272-1302) verboden. Frankrijk hoopt het werk zelf aan te kopen voor zijn nationale collectie. Nochtans was het kunstwerk in oktober nog voor meer dan 24 miljoen euro geveild. Het schilderij uit de vroege renaissance kent een opvallende geschiedenis. Het houten paneel van 28,5 bij 20,3 centimeter hing namelijk jarenlang aan de muur bij een oudere vrouw die in de buurt van de Noord-Franse stad Compiègne woonde. Ze was niet op de hoogte van de grote waarde van het werk, tot ze er enkele maanden geleden mee naar het veilinghuis trok. Eind oktober ging het kunstwerk voor 24,18 miljoen euro onder de hamer.

Maar op aandringen van een adviescommissie voor de ‘Nationale kunstschatten’ (Trésor national) heeft het ministerie van Cultuur maandag beslist om geen exportvergunning voor het werk toe te kennen. Door die beslissing krijgt het ministerie nu dertig maanden de tijd om geld bijeen te krijgen “om over te gaan tot een aankoop ten voordele van de publieke nationale collectie”.

Het is niet bekend wie het schilderij eind oktober had gekocht. Maar volgens Franse media is het werk aangekocht voor de Alana-collectie. Die privéverzameling geldt als een van de meest waardevolle collecties van Italiaanse kunst uit de renaissance.

