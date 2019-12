Amerikaanse soldaat omgekomen in Afghanistan, taliban eist aanslag op

In het noorden van Afghanistan is vandaag een Amerikaanse soldaat omgekomen bij de ontploffing van een artisanale bom. Dat heeft het Amerikaanse leger in een verklaring gemeld. Zoals gewoonlijk wordt de identiteit van de omgekomen militair ingehouden tot 24 uur nadat de naasten van het slachtoffer werden ingelicht. De taliban heeft de aanslag, die zich voordeed in de noordelijke provincie Kunduz, inmiddels opgeëist en meldt dat er ook gewonden vielen onder de Amerikaanse en Afghaanse troepen.

Er zijn momenteel ongeveer 12.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan gelegerd. Sinds begin 2019 kwamen in het land bij gevechten al 20 VS-militairen om.

bron: Belga